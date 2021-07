Spread the love



primanonza.it – https://primamonza.it/attualita/oltre-750-chilometri-in-bicicletta-per-salutare-gli-ex-colleghi-pompieri/

E’ durata dieci giorni l’avventura di Ivano Frison e Salvatore Ziccardi, due ex Vigili del fuoco (rispettivamente di Cornate e Lesmo), che dal 16 al 26 giugno hanno compiuto una vera e propria impresa.

“Avevamo voglia di celebrare il ritorno in zona bianca e abbiamo pensato a qualcosa di particolare – spiega Frison – Essendo amanti della bicicletta abbiamo pensato di girare tutta la Lombardia, facendo tappa nelle varie caserme provinciali dei Vigili del fuoco”.

Un omaggio alla divisa che i due hanno indossato per una vita intera.

Sono stati quarant’anni splendidi. Per quanto mi riguarda ho sempre prestato servizio presso il Comando Provinciale di Milano, lavorando in particolare nel distaccamento di Gorgonzola. Adesso sono in pensione da cinque anni, ma ho ancora tanti amici tra i Vigili del fuoco del territorio”.