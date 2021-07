Precipita elicottero dei Vigili del Fuoco a Trento

Spread the love



tentotoday.it – urly.it/3dtsj

È precipitato un elicottero dei vigli del fuoco nel tardo pomeriggio di venerdì 2 luglio, nella zona di Trento sud. L’allarme è stato lanciato alle 19.30 circa.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha perso quota ed è andato a schiantarsi a terra perdendo la coda che si sarebbe spezzata al momento dell’impatto.

L’intervento è ancora in corso, non si conoscono le esatte condizioni delle persone che si trovavano a bordo dell’elicottero al momento dell’incidente, ma non sarebbero in pericolo di vita.