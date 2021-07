Spread the love



laleggepertutti.it https://www.laleggepertutti.it/471561_saldo-conto-corrente-cointestato-con-defunto-a-chi-va

Gli eredi possono ben essere persone diverse dai cointestatari del conto: poniamo il caso di un conto cointestato tra marito e moglie, ma tra gli eredi sono compresi anche i figli della coppia ovvero i fratelli dello scomparso, i quali legittimamente aspirano ad ottenere la quota loro spettante tratta da quel saldoconto. Si tratta allora di capire qual è questa quota: se possono soddisfarsi sull’intera somma giacente in conto oppure solo su una porzione di essa perché il restante rimane di proprietà esclusiva degli intestatari e non entra in successione

Per la giurisprudenza, un conto corrente cointestato determina la presunzione di comproprietà della giacenza in quote uguali tra i cointestatari. Questa presunzione non è una regola assoluta, ma ammette la prova contraria, se chi ne ha interesse riesce a dimostrare che la cointestazione del conto era in realtà solo una simulazione, volta a far apparire, per i più disparati motivi, una situazione diversa da quella reale.