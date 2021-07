Scontro fra due autovetture

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

2/07/21 ore 23:00 Rancio Valcuvia-SS 394. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto uno degli occupanti mediante l’uso di cesoia/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.