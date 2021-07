Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Campobasso alle ore 10. 30 è intervenuta nel centro storico in supporto al personale 118 per il trasporto di una persona con problemi di mobilita… necessario l’intervento dell’Autoscala per il recupero dell’uomo dal suo appartamento, eseguito da un tetto adiacente lo stesso….