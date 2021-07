Spread the love



tgcom24 –

Un aereo militare filippino (un C-130), con 92 persone a bordo, si è schiantato al suolo durante la fase di atterraggio. L’incidente, come confermato dal capo delle forze armate, è avvenuto nella base sull’isola di Jolo, nella provincia di Sulu, nel sud del Paese. Quaranta passeggeri sono stati tratti in salvo dal velivolo in fiamme. Almeno 45 le vittime accertate.