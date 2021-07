Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Questa mattina intorno alle 2:50 due squadre del distaccamento volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale che ha coinvolto 4 autovetture di cui 2 ribaltate a Brignano strada SP 129 Cologno al serio. Una persona incastrata, trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto i Carabinieri, Automedica e due ambulanze. I VVF hanno svincolato la persona incastrata, messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area compromessa.