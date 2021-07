Macomer – Incendio vegetazione

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sei squadre dei Vigili del fuoco con il supporto dei volontari e dei forestali regionali hanno lavorato fino alle prime ore della notte da ieri pomeriggio per spegnere un vasto incendio di macchia mediterranea: coinvolte marginalmente alcune aziente agricole e abitazioni rurali. In rinforzo dall’alto 3 Canadair della flotta del Corpo e 5 elicotteri regionali. Al momento non ci sono persone coinvolte. Nel

filmato la ricognizione dall’alto sull’area coinvolta