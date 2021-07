Tromba d’aria nel Basso Mantovano, case scoperchiate

Spread the love



MOGLIA-GONZAGA. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella serata di sabato 3 luglio nelle campagne e nel centro abitato di Moglia. Numerosi i tetti scoperchiati e gli alberi abbattuti.

Nella centrale via IV Novembre le tegole di due abitazioni sono state spazzate via dal forte vento. strutture divelte, e alberi abbattuti. I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente dalle ventidue di sabato. Una pianta si è abbattuta anche su un’auto in sosta. Non ci sono feriti ma i danni, anche alle colture, sono particolarmente consistenti.