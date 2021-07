In dogana bloccato un tir con materiale radioattivo: deve tornare in Svizzera

Spread the love



ciaocomo.it – urly.it/3dvh6

Insolito intervento della sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso a seguito di un controllo documentale di una scheda di circolazione dichiarazione sommaria relativa a un carico di ferro proveniente dalla Svizzera in attesa di essere dichiarati all’importazione; si è proceduto, tramite gli Esperti Qualificati presenti negli spazi doganali italiani, al consueto controllo dei valori radiometrici.

E dal controllo sono emersi a nomali livelli di radioattività, ciò che ha indotto immediatamente ad attivare il protocollo di sicurezza per i casi di specie, isolando il carico in un’area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato e allertando tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione Dipartimento Territoriale del l’ Agenzia Regionale per l’Ambiente A.R.P.A. e, a seguire, l ’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Como)