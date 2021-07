Incendio a Nettuno, al lavoro 8 squadre tra Vigili del fuoco e Protezione civile

Spread the love



Nel pomeriggio di ieri durante il giro di controllo del territorio e autorizzati dalla Sala. Operativa Regionale, le squadre dell‘Associazione “Nettuno” Volontariato di Protezione Civile – ODV sono ntervenute per un incendio in zona Grugnole su Strada Ponte Materiale a Nettuno. A causa del vento moderato, le fiamme si sono propagate rapidamente coinvolgendo anche un casale abbandonato, provocando diverse esplosioni. È stato necessario l’intervento di più associazioni e di 3 squadre Vigili del fuoco per un totale di 8 mezzi impiegati contemporaneamente. Tanti i danni ma il tempestivo intervento degli operatori antincendio ha limitato i danni che potevano essere molto peggiori.