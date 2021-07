Incendio di un mezzo pesante

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 1:40 di stanotte i vigili del fuoco sono impegnati in autostrada A13 tra lo svincolo di Villamarzana e Rovigo per l’incendio di un autoarticolato.

Durante le operazioni di spegnimento sul camion che trasportava materiale vario e di arredamento per la casa, il traffico autostradale tra i due caselli in direzione Nord è rimasto bloccato.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici delle squadre intervenute, in corso le ultime operazioni di bonifica da parte delle squadre sul posto