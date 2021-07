incendio in un sito industriale per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Dalla notte scorsa, più squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai Distaccamenti di Caltagirone e di Paternò e dalla Sede Centrale di Catania, sono tutt’ora impegnati in contrada Poggiarelli sul territorio del Comune di Grammichele (CT) per il vasto incendio che sta interessando un sito industriale per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti.

Il vasto incendio ha interessato un capannone, all’interno del quale erano custoditi macchinari per la selezione, pale meccaniche ed altro materiale.

Sono state interessate dall’incendio anche aree esterne dove si trovavano pallet di carta, cartone, materiale plastico e metalli.

Al momento, si sta procedendo all’attività di minuto spegnimento e smassamento, anche con l’ausilio di mezzi mezzanici.

Sono intervenuti sul posto anche i militari del locale Comando Stazione dei Carabinieri per quanto di competenza.

Gli accertamenti sulle cause dell’incendio potranno essere condotti a conclusione delle attività di spegnimento e messa in sicurezza del sito.