ISA, convegno “IL PROGETTO QUADERNI CODICE – Una sinergia fra Corpo Nazionale VV.F., INAIL, Sapienza e CNI per la diffusione della sicurezza antincendio”. Roma, 8 luglio 2021

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il giorno 8 luglio 2021 dalle ore 14.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi si terrà il convengo dal titolo “IL PROGETTO QUADERNI CODICE – Una sinergia fra Corpo Nazionale VV.F., INAIL, Sapienza e CNI per la diffusione della sicurezza antincendio”.

Come noto, Il Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.), senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

Al fine di illustrare le potenzialità del Codice, il C.N.VV.F., in sinergia con INAIL – DIT, “Sapienza” – DICMA e C.N.I. hanno realizzato una collana di pubblicazioni, incentrate su casi studio numerici, mirata a fornire degli strumenti di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e spunti di riflessione per i professionisti antincendio.

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi utilizzando il seguente link:

https://forms.office.com/r/xu19JAt2CE



Oltre alla partecipazione in presenza, sarà possibile seguire il convegno in diretta web al seguente link:

In convegno prevede il riconoscimento da parte del CNI di n. 3 crediti CFP e n. 3 crediti per l’aggiornamento dei professionisti antincendio. Per il riconoscimento dei crediti e per partecipare alla discussione mediante la chat di Microsoft teams è necessario connettersi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-