Ritrovata Priva Di Vita La Ragazzina Scomparsa In Mare

E’ stata ritrovata poco fa, priva di vita, poco distante dal luogo in cui era scomparsa, la ragazzina dispersa questa mattina in mare nella baia di Marina Piccola a Vieste.

A recuperare il cadavere della piccola sono stati gli uomini della Guardia costiera che, unitamente a vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, tanti volontari (in particolare noleggiatori di gommoni) e l’ausilio di un elicottero di Alidaunia, hanno setacciato per lunghe ore tutta la zona. Il corpo della bambina è affiorato nello specchio acqueo tra il faro e la scogliera di San Francesco, dove la corrente marina è alquanto forte. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: la piccola è morta per asfissia da annegamento.