Riforma giustizia tributaria: ecco il testo

[Torna su]Dopo la riforma della giustizia civile e della giustizia penale, è pronta anche la relazione conclusiva predisposta dalla Commissione di riforma della giustizia tributaria che il presidente Giacinto della Cananea avrebbe già inviato ai ministri competenti. Lo anticipa ItaliaOggi condividendo il documento (qui sotto allegato) che illustra le proposte pensate per riformare il sistema delle tutele riguardanti il fisco.

All’interno del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, approvato dal Parlamento e positivamente accolto dalla Commissione europea, la “riforma strutturale della giustizia tributaria” è stata presentata come una tra le priorità d’azione del Governo.

Ed è per questo motivo che il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze hanno istituito un’apposita Commissione per la giustizia tributaria attribuendole il duplice compito di esaminare le criticità esistenti e di elaborare proposte di misure e di interventi legislativi, con l’obiettivo di migliorare la qualità della risposta giudiziaria e di ridurre i tempi del processo.

Come per la giustizia civile e penale, anche nel delicato ambito tributario il tema della tempistica processuale assume un ruolo determinante e su questi problemi si è concentrata l’attività della Commissione che si è mossa……………

