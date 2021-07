Roma, incendio in un deposito di legname sulla Salaria

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Paura questa mattina sulla via Salaria dove, qualche minuo prima delle sei, un incendio è divampato in un deposito di legname e si è poi propagato a un capannone confinante dove all’interno si lavorano metalli. Per domare le fiamme i Vigili del fuoco sono intervenuti con due APS (Autopompa Serbatoio), quattro Autobotti e il funzioanrio di servizio. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.