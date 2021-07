Russia, trovati in mare i resti aereo scomparso con 28 persone a bordo, nessun superstite

Spread the love



I servizi di emergenza russi hanno trovato i frammenti dell’aereo scomparso, un An-26, che si è schiantato in mare. Secondo i dati preliminari, non ci sono sopravvissuti tra i 28 passeggeri a bordo, tra cui un bambino, e sei membri dell’equipaggio. Lo riferisce l’agenzia RIAnews. I contatti con il velivolo si erano persi mentre era in volo nell’est del Paese, in Kamchatka.