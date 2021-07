Taverna del Re ecoballe in fiamme nella terra dei fuochi

Spread the love



cronachedellacampania.it – urly.it/3dvtk

Il sito di stoccaggio di circa 130 ettari è il più grande della Campania. Finito sotto sequestro vi sono staccate in via provvisoria i rifiuti imballati provenienti da tutta la Regione.

Nella zona stanotte una densa coltre di fumo, molti residenti hanno dovuto chiudersi in casa per non respirare i fumi tossici. Controlli Terra dei Fuochi: 638 persone identificate, di cui 13 sanzionate

Secondo le ultime stime nella discarica sono custodite circa 65mila ecoballe coperte da teloni di cellophane in attesa di essere trasferiti in altre Regioni.

Ieri sera le ecoballe stoccate all’esterno del sito sequestrato e coperte da teli di plastica hanno preso fuoco, al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.