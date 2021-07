Un incendio devasta officina a Fiumicino: esplosioni svegliano i vicini spaventati

Spread the love



Un incendio nella notte ha devastato una carrozzeria a Fiumicino. Erano circa le quattro di mattina di oggi – martedì 6 luglio – quando le fiamme si sono sviluppate all’interno di un parcheggio all’aperto antistante l’officina sita al civico 51 di via Debeli, in un quartiere di case a uno o due piani poco distante dal mare alla periferia del comune a Nord di Roma. Per fortuna non ci sono stati feriti né intossicati, ovviamente vista l’ora la carrozzeria era vuota. Nel rogo sono state distrutte completamente dodici macchine che si trovavano parcheggiate in attesa di riparazioni. Sono state danneggiate dalle fiamme tre auto e una moto