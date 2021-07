Usa, gommone si ribalta al parco divertimenti: morto un bambino di 11 anni, altri 3 feriti gravi

Spread the love



notizie.it – urly.it/3dv_j

Doveva essere una giornata di puro divertimento, ma per una famiglia americana si è trasformata in tragedia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente che si è verificato lo scorso sabato all’Adventureland Park di Altoona, in Iowa. Michael Jaramillo, come reso noto dal dipartimento locale della polizia, si trovava su un gommone insieme ad altre cinque persone all’interno di un’attrazione chiamata Raging River, che simula un percorso di rafting.