Forlì-Cesena, tragico incidente nella notte sulla A14

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa notte un autoarticolato ha preso fuoco dopo un incidente. Il fatto è accaduto poco prima delle tre al km 75 dell’autostrada A14, in direzione Nord. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio ma per il conducente non c’è stato nulla da fare, estratto senza vita dall’abitacolo. Presenti sul posto anche il personale del 118 Romagna Soccorso, della società autostrade e della polizia autostradale di Forlì .