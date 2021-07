Il nuovo aumento delle bollette di luce e gas

Spread the love



Purtroppo le famiglie italiane ricevono delle notizie sconfortanti per quanto riguarda il costo delle bollette che devono affrontare. La questione non è solo quella legata alle ultime decisioni dell’Autorità dell’energia, che fissa un aumento del 9,9% della luce e del 15,3% per il gas. Perché anche a gennaio e ad aprile tali bollette avevano già avuto aumenti considerevoli, tanto che fino al mese di luglio erano aumentate di circa il 8-9% sia per la luce che per il gas.

Se sommiamo gli aumenti, si arriva a un aumento generalizzato decisamente rilevante per quanto riguarda le ricadute sulle famiglie. Queste si troveranno a pagare sulle bollette di luce e gas circa 326 euro in più. Una batosta per il loro potere d’acquisto, già molto scosso dalla situazione economica e sociale del Paese nell’ultimo anno e mezzo.