Antonio Pacini, Enrico Marchionne e Sergio Silvestrini

“La Bandiera Racconta” è la storia degli interventi di soccorso rilevanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco narrata attraverso le decorazioni concesse alla Bandiera di Istituto dal 1952 ad oggi.



Gli attori principali di questa storia avvincente sono i Vigili del fuoco che, dalla fondazione del Corpo ai nostri giorni, hanno permesso che la loro Bandiera, fosse ripetutamente decorata al Valor civile ed al Merito civile.



Attraverso le pagine del libro ogni Vigile del fuoco potrà ripercorrere la propria storia e potrà rivivere momenti molto particolari del proprio Servizio alla Nazione. Composto da circa 400 pagine ed arricchito da oltre 600 fotografie, è stato ideato e scritto da Antonio Pacini, Enrico Marchionne e Sergio Silvestrini allo scopo di raccogliere fondi per le attività di solidarietà che l’Associazione Nazionale, assieme al Corpo Nazionale, persegue a favore del personale del Corpo. I diritti d’autore saranno destinati al fondo per gli orfani ed alle borse di studio per i figli ed i nipoti dei Vigili del fuoco.

Il libro può essere ordinato tramite ogni Sezione della Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale che fungerà da centro di raccolta delle prenotazioni che verranno inoltrate cumulativamente direttamente all’editore insieme al pagamento tramite bonifico bancario. Le copie prenotate saranno spedite alle Sezioni che provvederanno alla consegna.