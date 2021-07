Schianto fatale in galleria 2 mortie quattro feriti . per fortuna due bambini miracolosamente illesi

Spread the love



msn.com.it – urly.it/3dw9g

Ancora un tragico incidente sulle autostrade italiane, stavolta sull’A2 a Nemoli, dove in uno scontro tra due auto e un tir ci sono stati due morti e 4 feriti. Un bilancio terribile, quello del sinistro, l’ennesimo in pochi giorni, avvenuto nella notte del 5 luglio lungo l’Autostrada A2 nel tratto lucano, in direzione di Potenza. A morire sono state due persone, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Tutto si è generato dallo schianto improvviso e tremendo fra due auto ed un grosso tir giusto in territorio del comune di Nemoli

I media locali danno una buona notizia in questo mare di dati funesti: per fortuna due bambini che viaggiavano sui rispettivi seggiolini in una delle auto coinvolte nel botto sarebbe rimasti miracolosamente illesi.