Contributo Affitti: al via le domande online per gli indennizzi. Ecco il modulo

Al via le domande per il contributo affitti 2021: i proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione, possono richiedere questo ulteriore indennizzo a fondo perduto per locatori.

La domanda deve essere inviata online, utilizzando un servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e può essere trasmessa dal 6 luglio al 6 settembre 2021.

Il provvedimento (scaricabile in fondo all’articolo) che approva il modello e dà il via alle istanze è stato firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il contributo è destinato ai locatori – proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa – che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.

È necessario quindi che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia adibito ad abitazione principale del conduttore.