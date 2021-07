Emergenza cinghiali, Coldiretti: 2,3 milioni di capi nelle città, un incidente ogni 48 ore

Spread the love



rainews.it –

Un incidente ogni 48 ore con 16 vittime e 215 feriti è il bilancio dell’invasione di cinghiali nell’anno del Covid. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Asaps, in occasione della protesta di agricoltori, cittadini e istituzioni in tutta Italia a partire da piazza Montecitorio a Roma con mobilitazioni nelle principali città. Una delegazione di Coldiretti ha avuto la possibilità di portare le ragioni del proprio disagio al premier Mario Draghi per un confronto sull’emergenza cinghiali.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/emergenza-cinghiali-coldiretti-milioni-capi-assediano-citta-b6fdbe59-2a8a-4105-96c1-c246dd291066.html