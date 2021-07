Spread the love



ilrestodelcarlino.it – urly.it/3dwrc

Un grosso incendio in un’azienda agricola di Gavello, ha avvolto lo spazio esterno, per un fronte di fuoco di quasi cento metri. E’ rimasto ferito nel tentativo di spegnere le fiamme, Roberto Poletti, 67 anni, agricoltore. E’ stato ricoverato all’ospedale di Cona. Non è fortunatamente in pericolo di vita.