Interventi con diverse squadre causa la perturbazione che ha colpito il territorio

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

8/7/21 ore 11:30 interventi per il maltempo. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre causa la perturbazione che ha colpito il territorio. Una quindicina gli interventi in corso per tagli pianta e allagamenti, i comuni maggiormente colpiti sono : Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia, Grantola. Nel comune si Grantola (Va), la SP 43 è interrotta al traffico causa presenza di grandine sul manto stradale e la caduta di una pianta che ha colpito un veicolo in transito.