I Vigili del Fuoco stanno operando unitamente a due elicotteri e a un canadair, per cercare di domare in vasto incendio propagatosi nelle colline di Gurnali

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

In questo momento 15 uomini con 3 automezzi provenienti dal comando di viale Europa e da melito ps, stanno operando unitamente a due elicotteri e a un canadair, per cercare di domare in vasto incendio propagatosi nelle colline di Gurnali, frazione del comune di Reggio Calabria. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno costretto i pompieri a evacuare alcune abitazioni, mettendo in salvo gli occupanti e alcuni animali.