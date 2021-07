Migliaia le chiamate di soccorso arrivate alla Sala Operativa – richiamato anche il personale il libertà

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Verona a causa del temporale che si è abbattuto sulla città e parte della provincia.

A partire dalle ore 19.00 di ieri 8 Luglio sono state migliaia le chiamate di soccorso arrivate alla Sala Operativa che per fronteggiare la mole di lavoro è stata prontamente rinforzata, come tutto il dispositivo di soccorso, mediante il richiamo di personale di turno libero.

Durante la notte hanno operato 10 squadre di Vigili del Fuoco con n. 18 mezzi e 72 unità di personale. L’imponente schieramento di forze ha consentito di portare a termine 81 interventi in circa 12 ore; attualmente sono 16 le richieste in attesa di essere risolte e 5 attualmente in corso.

I comuni interessati dal maggior numero di interventi sono Mozzecane, Villafranca, Verona e San Martino Buon Albergo e la tipologia più frequente riguardava il taglio e rimozione piante, rimozione di parti di edificio pericolanti, segnaletica stradale danneggiata.