Ricerche di sommozzatore disperso in mare

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

La Guardia Costiera di Crotone ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone per supporto nella ricerca di un sommozzatore di anni 61 di Crotone, disperso in località Cicala Capocolonna.

Attivata immediatamente la procedura di soccorso con richiesta del supporto aereo dei vigili del fuoco del nucleo di Bari e sommozzatori del comando provinciale di Reggio Calabria. Attualmente impegnati nelle ricerche alcuni sommozzatori privati contattati dalla Guardia Costiera, i vigili del fuoco del comando di Crotone con una squadra di terra ed unità di soccorso acquatico VF con mezzi nautici in dotazione.