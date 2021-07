Riforma della Giustizia, via libera del Cdm al testo della Guardasigilli

Spread the love



Interris.it – urly.it/3dwzg

In Consiglio dei ministri arriva sostegno unanime alla disegno di legge delega per la riforma del processo penale presentata dalla titolare del dicastero della Giustizia Marta Cartabia. Nel pomeriggio era circolata la voce che il Movimento 5 Stelle si sarebbe potuto astenere, in seguito ci sarebbe stato un incontro con la stessa ministra e il capo dell’esecutivo Mario Draghi.

Nel corso del Cdm una richiesta di sospensione sarebbe arrivata dai rappresentanti di Forza Italia, per delle verifiche su alcun norme. La seduta si è poi conclusa con un’approvazione all’unanimità degli emendamenti governativi.

Prescrizione e corruzione

Tra i punti contenuti nel testo della Guardasigilli si affrontano il tema della prescrizione e di reati contro la Pubblica amministrazione, come corruzione e concussione.