Roma, truffatori travestiti da cardinali presi da carabinieri vestiti da preti: arresti anche nella basilica di Santa Maria degli Angeli

leggo.it – https://www.leggo.it/italia/roma/roma_truffa_cardinali_preti_arresti_ultime_notizie-6069591.html

I presunti “intermediari per la Santa Sede”, si travestivano soprattutto da cardinali.

Ma erano truffatori. Promettevano di far ottenere, con il pagamento in contanti di una polizza, prestiti e mutui da banche estere.

E, come in un film, i carabinieri che li hanno incastrati sono stati costretti a travestirsi da preti, effettuando gli arresti contro la “holding della truffa santa” addirittura nella basilica di S. Maria degli Angeli

In poco tempo la geng dei finti cardinali ha messo a segno raggiri per un milione e settecento mila euro. Agivano in chiese e uffici del centro della Capitale dotati di uscita secondaria, dalla quale si allontanavano dopo essersi fatti consegnare il denaro in contanti. Ma a uno degli ultimi appuntamenti, in chiesa, c’erano i carabinieri della compagnia di Roma centro insieme a quelli della stazione di San Lorenzo in Lucina travestiti da frati e da sacerdoti. Gli investigatori dell’Arma hanno notificato a 20 indagati l’ordinanza emessa dal Gip Roberto Saulino, che ha disposto gli arresti per cinque componenti della “banda dei finti cardinali”.