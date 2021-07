Sindacati e Vigili del fuoco per contrastare gli incendi – Il Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, ha fissato per mercoledì 14 luglio un incontro

Spread the love



salentolive24.com – urly.it/3dx17

LECCE – Il Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, ha fissato per mercoledì 14 luglio alle ore 17, l’incontro che vedrà coinvolti il Comandante e i sindacati dei Vigili del Fuoco di Lecce.

L’argomento all’ordine del giorno: affrontare e trovare delle valide soluzioni al fine di arginare l’emergenza incendi che sta devastando l’intero Salento. “Aspettavamo con ansia questo incontro. Siamo grati al Prefetto Trio, per aver ascoltato il nostro grido d’allarme e d’aiuto.”

Così esordiscono Sergio Scalzo Alessandro De Giorgi e Tommaso Pisanò rispettivamente segretari di FNS CISL, UILPA VVF e CONFSAL.

“Da questo incontro, continuano i tre, ci aspettiamo, importanti cambiamenti e sviluppi, anche in ottica futura, in termini di prevenzione e controllo del territorio da parte degli enti preposti, ma anche e soprattutto per quelle modifiche, necessarie ad un miglioramento della convenzione regionale, in materia di incendi boschivi, tra queste: l’anticipo della partenza al primo giugno delle squadre VVF e la maggiore copertura in termini di giorni lavorativi, della seconda squadra AIB di rinforzo.