Bastiglia. Anziano si toglie la vita sulla tomba della moglie morta da pochi mesi

Al cimitero di Bastiglia sono intervenuti i carabinieri insieme al personale di soccorso che ha provato a rianimare l’anziano, ma non c’è stato nulla da fareS.A.09 LUGLIO 2021

BASTIGLIA. Il peso della scomparsa di quell’affetto così forte era diventato insostenibile. Un amore duraturo nel tempo, spezzato soltanto da un destino tragico che ha portato alla scomparsa di lei.

Era un dolore che si era fatto via via sempre più forte, quello per la scomparsa della moglie e così ha pensato di farla finita l’anziano trovato ieri pomeriggio, senza vita, all’interno del cimitero di Bastiglia.