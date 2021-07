Spread the love



Annamaria Villafrate | Dall’Agenzia delle Entrate istruzioni, modulo per la domanda e una guida completa sul bonus affitti 2021 per i locatori che riducono il canone

Con il provvedimento n. 180139/2021 (sotto allegato) il Direttore Dell’Agenzia delle Entrate fornisce la “Definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.”



Fonte: Bonus affitto: come chiedere il contributo a fondo perduto https://www.studiocataldi.it/articoli/42335-bonus-affitto-come-chiedere-il-contributo-a-fondo-perduto.asp#ixzz70EzATh6e