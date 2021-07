Interventi per incidente stradale e soccorso a persona

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona ad Alzano Lombardo alle Buche di Nese. Una ragazza di 27 anni caduta da circa 7 metri finita in acqua è stata immobilizzata dai vvf è affidata alle cure del 118, elitrasportata in ospedale.







Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale frontale tra un camion ed una macchina a Zogno intorno alle 2:30. Un ferito, portato al Papa Giovanni. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno

Bonificato l’area compromessa.