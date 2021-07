Un morto e cinque feriti la notte scorsa sulla strada tra Martano e Otranto

Spread the love



l giovane era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano, per cause in corso di accertamento, con una Peugeot 308 sulla quale viaggiavano cinque ragazzi. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, con una gru. I cinque ragazzi sono stati trasportati dalle ambulanze al vicino ospedale di Scorrano. Sull’accaduto indagano i Carabinieri