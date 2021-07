Vaccini proteggono da infezioni, ricoveri e decessi fino al 100%. Ecco tutti i numeri

Spread the love



ilsole24ore.com – urly.it/3dx7q

Per quanto riguarda l’infezione il ciclo completo di vaccinazioni ha un’efficacia intorno all’80%. Per i ricoveri in terapia intensiva e i decessi l’efficacia è del 100% nelle due fasce più giovani (12-39, 40-59 anni)

Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità provenienti dall’Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio. Nell’elaborazione è stato esaminato lo “status vaccinale” di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l’efficacia vaccinale è stata calcolata separatamente per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80.