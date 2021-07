I vigili del fuoco salvano tre mucche rimaste bloccate nella gola del torrente

Spread the love



LOCANA – Ore di lavoro per i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese impegnati, domenica 11 luglio, con il «Drago» decollato dalla base di Caselle, nel salvataggio di tre mucche. I bovini, la sera prima, sono rimasti bloccati nella gola del torrente nella zona di Chironio, sopra Locana. L’allevatore non è più riuscito a recuperare gli animali vista la zona impervia e mai sarebbe riuscito in sicurezza. Per questo motivo ha deciso di chiamare i soccorsi. Sabato sera i vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo per capire come intervenire in sicurezza. Ieri mattina, alle 7.30, con la luce del giorno, è scattata l’operazione di salvataggio. Una volta individuate, le mucche sono state recuperare con l’ausilio dell’elicottero, portate in una zona sicura e riconsegnate al proprietario. Lieto fine.