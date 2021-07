Monza, dopo il temporale affiora un cadavere dal Villoresi

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3dxrn

Monza – È giallo sul cadavere di un uomo riemerso dalle acque del canale Villoresi sabato notte mentre sulla città imperversava un violentissimo temporale. Mancavano una decina di minuti alla mezzanotte quando una richiesta di soccorso è scattata da parte dei tecnici della centrale idroelettrica, che sono intervenuti a seguito di un allarme per il blocco del grigliatore tra viale Lombardia e via Manara e si sono trovati davanti agli occhi un corpo galleggiante nel canale.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica ma i soccorritori, dopo avere chiesto ausilio ai vigili del fuoco di Monza per procedere al recupero del corpo, non hanno potuto fare nulla perché l’uomo è risultato privo di vita. Il deceduto, che finora non è stato ancora identificato, è alto circa 1,70 metri d’altezza, età compresa fra 45 e 60 anni, veste abbigliamento sportivo.