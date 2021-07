Responsabilità medica: l’ospedale deve controllare le sacche per emotrasfusione

Spread the love



Lucia Izzo | Per la Cassazione con il rapporto di spedalità la struttura si impegna a fornire un’assistenza sanitaria completa: sia la prestazione medica principale che gli obblighi di protezione accessori

L’ospedale che ha effettuato l’emotrasfusione, a cui ha fatto seguito la contrazione di un’infezione in capo al paziente, rischia una condanna per risarcimento danni se non dimostra di aver eseguito i controlli sulle sacche di sangue imposti dalla normativa vigente e dunque esigibili anche in relazione alla provenienza delle sacche stesse.



