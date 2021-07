Spread the love



laleggepertutti.it – urly.it/3dy56

L’assicurazione obbligatoria dell’auto è una delle spese a cui non si può rinunciare quando si possiede un veicolo. Chi sceglie il pagamento annuale sa che ogni 12 mesi arriva il rinnovo della polizza e deve mettere mano al portafoglio per tirar fuori più o meno soldi a seconda della macchina che ha, della compagnia, della classe di merito, ecc. Ed è in quel momento che probabilmente si pone la solita domanda, poi finita nel dimenticatoio per il resto dell’anno: ma l’assicurazione auto può essere a rate mensili?

Perché c’è una bella differenza tra pagare la polizza Rc tutta di un colpo e spalmare l’importo in 12 mesi. Specialmente se all’assicurazione obbligatoria se ne aggiungono altre come il furto e incendio oppure quella contro gli eventi atmosferici, visto il periodo di cambiamenti climatici che stiamo vivendo, con grandinate o alluvioni sempre più frequenti.