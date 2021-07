Brugherio – Vigili del Fuoco impegnati da ieri sera per un incendio all’interno di un’azienda produttrice di resine

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 22 circa del 13 luglio le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute nel Comune di Brugherio, in via Bruno Buozzi, per l’incendio di un capannone adibito alla produzione di resine.

Per le operazioni di spegnimento sono stati utilizzati l’autopompa serbatoio di Monza, Vimercate e Sesto san Giovanni (MI), le autobotti di Monza, Vimercate, Bovisio Masciago, l’autoscala di Monza, Carate Brianza e Sesto san giovanni oltre al nucleo NBCR regionale e al carro schiuma.







Al termine dell’intervento non sono stati registrati feriti.