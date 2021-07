Bus in fiamme in galleria a Varenna, l’autista-eroe: “Ho pensato solo a salvare i ragazzi”

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3dybr

Varenna (Lecco), 13 luglio 2021 – Un sangue freddo e un coraggio davvero eccezionali quelli dimostrati al momento del bisogno da Mauro Mascetti, dipendente della Croce Rossa di Como e soprattutto l’autista eroe che questa mattina ha salvato i bambini dell’oratorio dopo che il pullman aveva preso fuoco nella galleria di Fiumelatte lungo la Ss36. E’ stato proprio Mauro, che si trovava alla guida del mezzo diretto verso Livigno, ad accorgersi dell’esplosione della ruota posterie del mezzo che poi ha innescato l’incendio.

“Non sono un eroe – si schernisce – ho solo fatto il mio dovere pensando di mettere in sicurezza i ragazzi e tutti gli automobilisti che stavano passando in quel momento nella galleria. Quando ho sentito l’esplosione ho capito subito che una delle gomme aveva ceduto, ma non potevo fermarmi in mezzo alla corsia e così ho proseguito per settecento metri fino alla prima piazzola d’emergenza”. Il pneumatico nel frattempo ha preso fuoco e dietro all’autobus sul quale viaggiavano 24 ragazzi dell’oratorio di Lipomo diretti per una settimana di vacanza a Livigno, si è formata una scia di fumo.