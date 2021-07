Circolare Inail, chiarimento obbligo assicurativo emersione rapporti di lavoro

Spread the love



quotidianosicurezza.it –https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/aziende/circolare-inail-20-9-luglio-2021.htm

Pubblicata da Inail la circolare n.20 del 9 luglio 2021 con chiarimenti sulle pratiche di emersione di rapporti di lavoro previste dall’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. Chiarimenti sull’obbligo assicurativo nei confronti di Inail.

La nota interessa in particolare i “datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020″. Comprese le cooperative agricole che manipolano e commercializzano prodotti agricoli con operai a tempo determinato e indeterminato.