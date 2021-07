Genova, crolla la scala di un condominio a Rapallo

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri la scala di un condominio di tre piani in via San Benedetto, a Rapallo, è crollata lasciando tutte le famiglie della palazzina bloccate nei loro appartamenti. La squadra dei Vigili del fuoco del locale distaccamento ha evacuato tutti i condomini, facendoli passare dalle finestre e dai terrazzi e accompagnandoli a terra lungo la scala italiana appoggiate sulla facciata. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno passava sulle scale. Sul posto erano presenti il sindaco con il personale tecnico, i Carabinieri, la polizia locale e una squadra in rinforzo da Genova.