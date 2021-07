Video – Squadre ancora in azione per incendio boschivo

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)Mercoledì – Ancora attivo l’incendio di sterpaglie e vegetazione che da ieri interessa la zona di San Martino in Pensilis, nella provincia di Campobasso. Nella clip video il lavoro dei velivoli della flotta aerea Corpo nazionale, un canadair e un elicottero, intervenuti ieri a difesa del centro abitato. All’opera di contrasto delle fiamme hanno partecipato anche Carabinieri Forestali e volontari per l’antincendio regionale.