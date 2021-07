Video – Grosso incendio in un’azienda agricola di Masio

Spread the love



CORPO NAzIONALE VIGILI DEL FUOCO

Squadre dei Vigili del fuoco di Alessandria, Asti e i volontari di Valenza sono al lavoro dalla serata di ieri a Masio (AL)per spegnere l’incendio in un fienile di circa 5000 metri quadrati e nella stalla adiacente di un’azienda agricola.

Le operazioni di spegnimento, hanno consentito di evitare la propagazione dell’incendio ad un’altra area della stalla dove erano custoditi 900 capi di bestiame, trenta gli animali deceduti.

Squadre al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza dell’area.